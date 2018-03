Des blessures qui empêcheront logiquement le coureur du Team Dimension Data de prendre part aux Jeux du Commonwealth, qui auront lieu en avril en Australie. "Je vais désormais travailler sans relâche à mon rétablissement et je serai en contact étroit avec mon équipe Dimension Data avant d'annoncer un retour en course. Enfin, je profite de l'occasion pour remercier tout le monde pour l'énorme soutien et les vœux que j'ai reçus après la chute du week-end dernier. Je ferai tout ce que je peux pour revenir le plus vite possible", a également indiqué Mark Cavendish.