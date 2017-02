Au lendemain de son sacre dans le Superprestige (son 2e après celui en 2015) et de son succès dans l'épreuve de Middelkerke, Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) s'est adjugé la victoire dimanche de le Vestingcross disputé à Hulst, aux Pays-Bas.

Le champion national local a de nouveau effectué une démonstration dans la seconde moitié de course et s'est imposé sans discussion. Son compatriote Lars van der Haar a pris la 2e place. Le champion du monde et de Belgique Wout van Aert a dû se contenter de la 3e place.

Mathieu van der Poel a décroché son 23e succès de la saison.