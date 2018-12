L'Italien, très malchanceux en début de saison, espère briller au printemps prochain.

La saison de Matteo Trentin a été contrastée. L’Italien a d’abord été très malchanceux en début de saison. Le 9 janvier, le coureur Mitchelton-Scott s’est cassé une côte à la suite d’une chute lors d’une sortie d’entraînement dans les environs de Monaco, où il réside. Cette blessure a eu des répercussions puisque Matteo Trentin n’a pas gagné lors de ses vingt premiers jours de course. Une anomalie pour celui qui sortait d’une fin de saison 2017 exceptionnelle et qui avait fait le pari, risqué, de quitter la Quick-Step. "J'étais bien à Gand-Wevelgem et au Grand-Prix E3 mais ma côte cassée à l'entraînement m'a laissé un cran en dessous de tout le monde. En cyclisme professionnel, si vous n'êtes pas à 100% de vos capacités, vous être pris au dépourvu. 95% et une bonne journée ne suffisent plus pour gagner", a récemment concédé l’Italien a Cyclingnews.

Alors qu’il semblait entrevoir le bout du tunnel, avec une septième place sur Gand-Wevelgem, Matteo Trentin a été victime d’une fracture du rachis dorsal sur Paris-Roubaix. Une nouvelle tuile que le coureur Mitchelton-Scott a pris avec philosophie. "Je ne pouvais rien faire, les dieux du cyclisme étaient en course contre moi au printemps. J’ai ensuite manqué une bonne partie de la saison, d’avril à juillet, mais pour tout vous dire, je suis vraiment reconnaissant d’avoir bien récupéré. Je n’aurais peut-être jamais pu marcher de nouveau, alors je suis heureux d’être de retour sur le vélo."

Matteo Trentin a ensuite fait preuve de patience pour préparer son retour au sommet. Et près de quatre mois après sa chute sur Paris-Roubaix, l’Italien de 29 ans a remporté le titre de champion d’Europe sur route à Glasgow. Un succès de prestige qui a permis d’oublier les galères du début de saison. "Gagner le maillot et le porter pendant un an m’a récompensé pour tout le travail acharné et les sacrifices consentis", a expliqué Matteo Trentin. Même si cette victoire a été obtenue au sein de son équipe nationale, le double vainqueur de Paris-Tours n’oublie pas d’associer Mitchelton-Scott à sa plus belle réussite de 2018. "C’était un moment difficile. J’avais changé d’équipe en rejoignant Mitchelton-Scott et j’avais des objectifs importants et des espoirs pour le printemps. Heureusement, l’équipe m’a donné le temps de récupérer et de travailler avec soin."

Matteo Trentin, qui a de nouveau levé les bras en fin de saison au Tour du Guangxi, a désormais clairement l’intention de prendre sa revanche en 2019. "Je veux retourner là où je mérite d'être et reprendre le fil de ma carrière", a martelé le coureur Mitchelton-Scott. Si la malchance le laisse tranquille, Matteo Trentin sera donc à surveiller au printemps prochain.