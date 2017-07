Cyclisme En faute lors des premiers sprints du Tour, Michael Matthews a pris sa revanche à Rodez

Un seul homme était plus fort que Greg Van Avermaet, ce samedi à Rodez, où Michael Matthews a privé le champion olympique d’un nouveau bonheur. Il faut dire que, comme le Belge, l’Australien était un des favoris de l’étape.

"était clairement un favori", avouait le vainqueur du jour. "Cela a rendu encore plus difficile l’étape, car dans ce cas-là, tout le monde parle de vous, tous les regards se tournent vers vous dans le final. Les regards, mais aussi les gestes, mes adversaires essayaient d’être devant moi, ou dans ma roue, ça me rendait la tâche plus dure. Ma chance, c’est que j’ai eu de bonnes jambes. "

Il y a deux ans, l’Australien, impliqué dans la grosse chute vers Huy, avait souffert le martyr. "En 2015, j’étais déjà ici, j’ai regardé la vidéo de l’arrivée encore et encore", disait-il. "À l’époque, je n’avais pas été capable de sprinter, car j’avais quatre côtes cassées et ma peau cicatrisait encore, mais ça m’avait servi de reconnaissance. Grâce à cela, j’ai pu me réserver pour la partie très raide en ensuite j’ai apprécié dans les cinquante mètres quand je savais que j’avais gagné."

Pour l’équipe Sunweb , déjà à l’honneur la veille avec Baruguil, c’est donc un doublé rare. "C’est assez spécial en effet de réaliser un deux sur deux", poursuivait Matthews, victorieux d’une étape du Tour, il y a un an à Revel. " Warren Barguil est un battant. Il a eu une chute grave en Romandie, il n’était pas sûr d’être au Tour, il n’a pas eu la préparation idéale, pas fait le stage. Alors, pour lui, gagner une étape et être maillot à pois, c’est le rêve. Pour nous aussi, c’est super de partager ça. C’est mon compagnon de chambre, cela fait deux victoires d’étapes dans la même chambre. "

Ce succès relance aussi l’Asutralien dans la lutte pour le maillot vert.

"J’ai commis des fautes dans les sprints en début de Tour", avouait le coureur de Canberra. "J’ai retrouvé le sourire, la pression est tombée, les erreurs faites dans le passé sont sans doute aussi de ma faute, j’avais travaillé très dur pour être ici. Ma femme et moi avons dédié notre vie au cyclisme, j’espère que je serai plus relâché dans le futur et que je commettrai moins d’erreurs dans les sprints. "