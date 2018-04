La première étape en ligne mercredi sera déjà pentue avec 166,6km au menu avec Le Sommet, col de deuxième catégorie (6,19 km à 6,4 % de moyenne et un passage à 9%), à franchir deux fois, à 50km et 20 km de l'arrivée, de quoi donner peut-être des idées aux puncheurs.

La 2e étape jeudi est destinée sur papier aux sprinteurs. Un autre contre-la-montre est au programme vendredi, en côte, avec la montée de Villars sur 9,9 km à du 7,9 pourcent de moyenne.

Samedi, c'est l'étape reine à Sion avec cinq cols à gravir, trois de première catégorie et deux de deuxième catégorie. Le sommets des Collons (13,3 km à 6,4 %) est cependant situé à 30 kilomètres de l'arrivée.

Dimanche, les sprinters se verront offrir une nouvelle chance d'en découdre à l'arrivée de la dernière étape de ce 72e Tour de Romandie, 181,8 km entre Mont-Sur-Rolle et Genève.

Il s'agit de la première victoire de la saison de Bling Bling Matthews.Cette journée d'ouverture a été marquée par la chute, lors de la reconnaissance du parcours, de l'Autrichien Matthias Brandle, qui souffre d'une fracture de la clavicule.