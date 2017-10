Maxime Monfort, tête d’affiche de la Famenne Andenne Classic, sera chez lui ce mercredi.

Que vous inspire cette nouvelle course pro en Wallonie, dans votre province du Luxembourg ?

"C’est super, et je suis persuadé que cela va être chouette ! J’ai vraiment envie que ce soit une belle journée de vélo. J’espère donc une belle météo, un public pas trop clairsemé, et une belle course pour les spectateurs et pour les organisateurs, que je connais bien, même si je n’ai jamais roulé pour leur club de Libramont-Chevigny, puisque j’avais directement adhéré au club de Seraing. Personnellement, je suis logiquement très motivé pour faire un résultat."

En cette fin de saison, comment êtes-vous physiquement ?

