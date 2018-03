Avec le respect qu’il affiche toujours pour l’histoire de son sport, Philippe Gilbert n’a pas été insensible à la présence, à la conférence de presse de son équipe Quick Step Floors, des anciennes gloires de sa formation : les Bettini, Freire, Museeuw, Boonen, Tafi…

"Cela montre que notre équipe est unique", explique-t-il. "C’est un team de prestige, il n’y a pas deux formations comme la nôtre dans notre sport et je suis fier de faire partie de son histoire." Notamment avec sa victoire l’an passé au Tour des Flandres. Le point avec le Liégeois avant le Ronde .

1 Son souvenir de l’an passé. "Je vais démarrer ce monument avec le dossard 1, oui, mais cela ne compte pas vraiment. Ce qui importe, c’est l’état d’âme et la condition physique avec lesquels on aborde la course. Et, à ce niveau-là, tout ce que je peux dire, c’est que je me sens bien pour dimanche. Ma victoire de l’an passé reste un souvenir très fort. C’est dans mon cœur !"

2 Sa forme : "Pas aussi bien" "Depuis Gand-Wevelgem, je suis rentré chez moi. Je préférais m’entraîner sous une bonne météo, afin que mon corps récupère mieux, car nous avons souffert du mauvais temps depuis le début de saison. Je sais que j’avais un niveau supérieur l’an passé. Il ne s’agit que de quelques pourcents mais, à notre niveau, même un pourcent, cela peut faire beaucoup de différence. Mais c’est comme ça. Je le sais et je sais aussi comment gérer mon potentiel. Je suis assez bien pour faire la course. Et pour me battre pour défendre mon titre dimanche."

3 La suite : "Chaque dimanche d’avril est important." Gilbert rêve de gagner tous les monuments. Dont Roubaix, qu’il n’a jamais remporté. Dans quel état d’esprit aborde-t-il le Ronde ? En pensant déjà à l’Enfer du Nord ? "Non, je suis très concentré sur le Tour des Flandres, c’est un objectif. Comme chaque dimanche d’avril est très important : les Flandres, Roubaix, l’Amstel et Liège. Oui, bien sûr, si je peux choisir, autant gagner celle que je n’ai pas déjà remportée. Mais un succès sur une de ces épreuves serait déjà très bien !"

4 Ses favoris : Benoot et … les Quick Step. "Mes favoris ? Il n’y a pas de surprise. Ce sont toujours les mêmes, la quinzaine de coureurs que nous avons vus faire la course à l’avant ces dernières semaines. Même si, dans ce lot, Tiesj Benoot m’a fait forte impression. Il est costaud, et son équipe tourne autour de lui. Sep Vanmarcke a l’air bien aussi. Peter Sagan est toujours un danger. Et il y a les … Quick Step."