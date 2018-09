Une médaille d'argent pour la Belgique à Innsbruck

Brent van Moer a décroché la médaille d'argent du contre-la-montre individuel chez les espoirs, aux Mondiaux de cyclisme à Innsbruck. Il a été devancé par Mikkel Bjerg, qui conserve ainsi son titre, de 33 secondes. Le Danois a bouclé le parcours en 32’31’’ (51,29 km/h de moyenne). Son compatriote Mathias Jorgensen a pris le bronze à 38 secondes.Chez les juniors féminines c’est Rozemarijn Ammerlaan qui s’est imposée. La Néerlandaise l’a emporté avec un temps de 27'02" (44,39 km/h de moyenne). Elle a devancé l'Italienne Camilla Alessio de 6 secondes et la Britannique Elynor Bäckstedt de 17 secondes.

Le Tour d'Italie 2019 débutera à Bologne

Le Giro 2019 débutera par un contre-la-montre individuel de 8,2 km à Bologne, avec une arrivée difficile au sanctuaire de Madonna di San Luca. La 2e étape du Tour d’Italie 2019 débutera également à Bologne, mais d'autres détails ne seront pas divulgués avant la présentation complète de l'itinéraire plus tard dans l’année. Il est prévu que la course se rende dans le sud de l’Italie au cours de la première semaine avant de repartir vers le nord le long de la côte adriatique et de retrouver la région d’Émilie-Romagne. En effet, la 9e étape sera un difficile contre-la-montre individuel de près de 35 km entre Riccione et Saint-Marin. Le lendemain les sprinteurs devraient avoir le dernier mot sur une étape plate de 147 kilomètres entre Ravenne à Modène.

Du beau monde à Binche-Chimay-Binche

Six équipes World-Tour, Quick-Step Floors, Lotto-Soudal, Lotto NL Jumbo, Groupama FDJ, Ag2R La Mondiale et BMC, prendront part à la 31e édition de Binche-Chimay-Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke (2 octobre). De nombreuses stars du peloton sont attendus au départ, parmi lesquelles on trouve Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Yves Lampaert, Zdenek Stybar (vainqueur en 2014), Oliver Naesen, Jan Bakelandts, Arnaud Démare (vainqueur en 2016) et Dylan Groenewegen.

Le Tour d'Israël verra le jour en 2019

Le succès du grand départ du dernier Tour d’Italie en Israël a déclenché la création du Tour d'Israël en 2019. La course par étapes de cinq jours devrait se dérouler fin avril en guise de préparation au Tour d'Italie. Sylvan Adams, le milliardaire canadien qui soutient l’équipe Israël Cycling Academy et qui a aidé à l’organisation du grand départ du Giro en Israël, a également œuvré pour cette création.