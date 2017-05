Suite aux nombreuses critiques (justifiées !) venant des coureurs ou des responsables des équipes, la direction du Tour d’Italie a décidé d’annuler son prix pour le meilleur descendeur.

"Avec ce prix, nous voulions mettre en avant la qualité des descendeurs, un domaine qui fait partie intégrante du cyclisme, mais nous ne voulions en aucun cas mettre en danger les coureurs", indique le Giro. "Leur sécurité reste la priorité du Tour d’Italie et des organisateurs de courses. Nous avons pris en compte les remarques et récentes discussions. Et pour ne pas que ce prix soit mal interprété et amène des coureurs à prendre des risques, nous avons décidé d’annuler ce prix."

Une sage décision ! "Nous garderons cependant les temps des descentes, simplement comme statistiques pour les fans ", ajoute le Giro. Pour rappel, la centième édition du Tour d’Italie s’élance vendredi.