Après l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine, la saison va aussi reprendre sur le sol européen. Avec le Challenge de Majorque, une série de quatre courses d’un jour, qui débute ce jeudi avec comme têtes d’affiche Valverde ou Quintana.

De nombreux Belges y seront : Benoot, Wellens, Roelandts ou le néopro wallon Rémy Mertz mais aussi Boris Vallée. Ou Jonas Van Genechten chez Cofidis, qui y travaillera pour Nacer Bouhanni.

Le sprinter français aura un autre Belge à son service : Michaël Van Staeyen, qui entame sa troisième saison dans la formation nordiste. "Une équipe très familiale, marquée par une bonne ambiance et dans laquelle je me sens bien", raconte ce petit coureur rapide, qui a remporté plusieurs courses, dont une étape de l’Étoile de Bessèges et le Mémorial Van Steenbergen (devant McEwen), mais qui s’oriente désormais plus vers un rôle de coéquipier. "Mon but cette saison sera à nouveau de travailler pour l’équipe, même si j’ai aussi des ambitions personnelles. Notamment le championnat de Belgique, qui aura lieu cette année à Anvers, dans ma région. Le maillot noir-jaune-rouge me fait rêver depuis que je suis tout jeune."

Mais avant cela, il bossera donc pour le collectif. Et pour Nacer Bouhanni. Certains disent que c’est compliqué d’œuvrer pour le Français : qu’en pense-t-il ?

"Non, ce n’est pas vrai", répond Van Staeyen. "Nacer est quelqu’un de franc. Quand le travail a été bien fait, il n’hésite jamais à le dire, car il respecte le boulot de chacun. Mais quand le travail n’a pas été bon, il le dit aussi. Et je trouve ça bien, car il faut dire les choses, sinon, on ne sait pas ce qui n’a pas fonctionné."