Il fut l’un des plus forts sur les routes du Tour où Michal Kwiatkowski a aidé durant trois semaines son équipier Chris Froome à conquérir un quatrième maillot jaune.

Samedi, au Pays basque, le Polonais a confirmé son excellente condition en remportant la 37e Clasica San Sebastian. Kwiatkowski s’est montré le meilleur, dans un sprint à cinq, des quatre coureurs avec lesquels il s’était extrait de ce qui restait du peloton, après l’ascension du col de Jaizkibel (8 km à 5,8 %) fatal à de nombreux coureurs, dont Philippe Gilbert.

C’est sur les pentes du Murgil Tontorra, la dernière ascension du jour, longue de 2 km seulement mais avec des pentes à plus de 20 %, que tomba la décision. Cette côte permit à Mikel Landa et Tony Gallopin de s’extraire d’abord. Rejoints peu avant le sommet par le dernier vainqueur, Bauke Mollema, les attaquants durent encore accepter le retour de Tom Dumoulin et Michal Kwiatkowski au début de la descente menant au centre de la splendide cité balnéaire.

Mikel Landa se sacrifia alors pour mener un rythme suffisamment soutenu pour empêcher le retour du petit groupe dans lequel plusieurs Belges se trouvaient, Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot, Jan Bakelants ou Jelle Vanendert. C’est ce dernier qui avait durci le ton en début de l’ultime montée. Au sprint, Kwiatkowski, déjà vainqueur des Strade Bianche et de Milan-Sanremo, s’imposait facilement devant Gallopin, Mollema, Dumoulin et Landa.

"Après le Tour, j’ai passé quelques jours sur la Côte d’Azur avec ma compagne", a expliqué le Polonais. "Je suis très reconnaissant à mes équipiers et surtout à Mikel Landa. Il s’est sacrifié pour moi dans les derniers kilomètres. J’étais dans un fauteuil. J’ai gagné trois classiques cette saison et c’est simplement fantastique."