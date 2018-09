Chris Froome, le vainqueur du Giro, et Geraint Thomas, lauréat du Tour de France, ne figureront pas parmi la sélection de la Grande-Bretagne retenue pour les championnats du monde de cyclisme sur route à Innsbruck, du 23 au 30 septembre en Autriche.

C'est ce qu'a annoncé le directeur de l'équipe Sky, Brett Lancaster, mercredi à Cycling Weekly. Les deux leaders qui faisaient partie de la présélection britannique, sont actuellement en train de disputer le Tour de Grande-Bretagne (2.HC), où ils naviguent dans les profondeurs du classement général.

"Ils finiront leur saison ici", a en effet confié Lancaster au départ de la 4e étape à Nuneaton. "C'est parfait, de mon point de vue, afin d'entamer la prochaine saison avec un moral boosté par nos récents succès. Je me doute que Geraint convoitait un peu le maillot arc-en-ciel, et j'aurais d'ailleurs bien voulu l'avoir pour la course par équipes contre le chrono, mais il n'en peut plus après une énorme saison".

Le parcours de ces mondiaux était pourtant à l'avantage des deux grimpeurs et rouleurs. Ils étaient présélectionnés pour le chrono individuel ainsi que l'épreuve en ligne.