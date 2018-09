Brent van Moer a décroché la médaille d'argent du contre-la-montre individuel chez les espoirs, lundi, aux Mondiaux de cyclisme à Innsbruck.

Seul le Danois Mikkel Bjerg a devancé van Moer, de 33 secondes, conservant ainsi son titre. Un autre Danois, Mathias Jorgensen a pris le bronze à 38 secondes, devant l'Italien Edoardo Affini (+44 secondes) et le Britannique Ethan Hayter (+45 secondes). Senne Leysen s'est classé 20e.

Van Moer pointait à la quatrième place, à 14 secondes de Bjerg et Jorgensen et à 12 d'Affini au premier pointage, après 18 km. Il a parfaitement négocié la deuxième partie du parcours pour terminer en 33:04.52. Il a ainsi dépassé Jorgensen (33:09.05) et Affini (33:15.53). Dernier à s'élancer en tant que tenant du titre, Bjerg a encore augmenté le rythme sur la fin. Il s'est imposé en 32:31.05, soit 33 secondes de mieux que van Moer.

Senne Leysen a fini 20e à 1:18 du vainqueur.





La Néerlandaise Rozemarijn Ammerlaan titrée en juniores c-l-m, Shari Bossuyt dix-huitième

La Néerlandaise Rozemarijn Ammerlaan, 18 ans, est devenue championne du monde du contre-la-montre dans la catégorie des juniores ce lundi à Innsbruck, en Autriche. Elle a couvert les 20 kilomètres du parcours en 27:02.95 (moyenne: 43,9 km/h) pour s'imposer devant l'Italienne Camilla Alessio, deuxième à 6,8 secondes, et la Britannique Elynor Backstedt, troisième à 17,9 secondes, qui complète le podium.

"C'est pour moi une énorme surprise, je ne m'y attendais vraiment pas", a déclaré la lauréate, qui avait déjà conquis le titre national de la spécialité fin juin à Bergen op Zoom. "Je ne sais pas quoi dire..." Elynor Backstedt est la fille de l'ex-vainqueur de Paris-Roubaix Magnus Backstedt (en 2004).

L'épreuve a été dominée par les Européennes: elles sont neuf dans le top 10 qui se tient en 29 secondes. La Canadienne Simone Boilard s'intercale à la cinquième place, à 24 secondes d'Ammerlaan. La Belge Shari Bossuyt a signé le dix-huitième chrono, à 1:10 du temps d'Ammerlaan.

Elle s'était classée huitième l'an dernier à Bergen, en Norvège, où avait triomphé l'Italienne Elena Pirrone. Le mondial contre-la-montre des Espoirs U23 se dispute dans l'après-midi.