Outre le titre mondial remporté par Remco Evenepoel, un deuxième belge s'est hissé au sein du top 10 de l'épreuve mardi à Innsbruck, en Autriche. Ilan Van Wilder a conclu son contre-la-montre à la septième place et n'a pas pu cacher sa déception à l'arrivée. "Je suis déçu de mon résultat car j'étais ici pour atteindre le top 5", a-t-il déclaré au terme de la course.

Leader momentané de l'épreuve, Van Wilder a cependant dû céder son siège pour finalement s'emparer de la septième place du général. "Je suis satisfait de mon chrono. Je me sentais bien et c'est dommage de passer de peu à côté du top 5 (à 31 secondes de la 5e place, ndlr.). Avant le début de la course, j'espérais même secrètement accrocher un podium après ma médaille d'argent à l'Euro. C'est dommage même si faire un top 10 dans des championnats du monde reste quelque chose de beau. Actuellement, c'est la déception qui prend le dessus sur la satisfaction. Ça se dissipera peut-être dans quelques heures".

Son compatriote, Remco Evenepoel, a surclassé ses concurrents en terminant avec 1:23 d'avance sur le médaillé d'argent, l'Australien Lucas Plapp. "Je suis surpris. Surtout lorsque j'ai appris le temps intermédiaire de l'Australien. Je pensais que Remco allait gagner avec 10 ou 15 secondes d'avance mais là on approche de la minute et demie. C'est de la folie. Je suis resté pour regarder sa course et il a réalisé une énorme prestation".

Jeudi, aura lieu la course en ligne des championnats du monde juniors de cyclisme. "Remco est le leader et nous roulerons pour lui. C'est tout à fait logique", a expliqué Van Wilder. "J'espère juste pouvoir le suivre le plus longtemps possible. C'est ce que j'ai essayé de faire durant toute la saison donc on verra comment les choses se dérouleront jeudi", a conclu le Belge.