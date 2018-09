L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé mercredi, en marge des Mondiaux à Innsbruck, le lancement d'un contre-la-montre par équipes couru sous forme de relais mixte, réservé aux équipes nationales, et composé d'hommes et de femmes, à partir de l'édition 2019, organisée dans le Yorkshire. Ce relais mixte remplacera le contre-la-montre par équipes, dont la dernière édition a eu lieu dimanche dernier, avec une victoire de Quick-Step Floors.

"L'épreuve sera lancée par les trois coureurs hommes, qui passeront ensuite le relais aux trois coureuses. Le classement de l'équipe sera déterminé par le temps de la deuxième coureuse", a précisé l'UCI. "Hommes et femmes effectueront les uns comme les autres un tour d'un circuit identique. La nouvelle épreuve par équipes attribuera des maillots arc-en-ciel aux six coureurs de la nation victorieuse."

Le relais mixte sera inscrit au programme de Yorkshire 2019 le premier dimanche des Championnats du monde et utilisera le circuit de la course en ligne à Harrogate. L'épreuve comptera pour le Classement Mondial UCI et sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Une récompense d'un montant, identique à 2018, de 166.000 euros sera attribué à tous les membres des dix premières équipes. "Le nouveau format mettra en valeur, tout en favorisant l'égalité hommes-femmes, les Fédérations nationales et leurs coureurs", a déclaré le président de l'UCI David Lappartient. "Il aura également un effet positif sur le budget des équipes et des organisateurs. C'est un pas important vers la réalisation des objectifs majeurs pour l'UCI que sont le renforcement de l'attractivité de nos Championnats du Monde, le développement du cyclisme féminin et la promotion des fédérations nationales."