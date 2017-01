Museeuw a vécu la même carrière avec un épilogue quasi identique à celui de Tom Boonen.

"Tom a confirmé la prédiction que je lui avais glissée à l’oreille, sur le podium de son premier Paris-Roubaix, en 2002, quand il avait fini troisième. Je lui avais dit : Tu seras mon successeur , j’avais raison, il l’a bien réussi !"

Quinze ans après, comme Johan Museeuw son aîné l’avait fait en 2004 alors qu’il était devenu équipier depuis quinze mois chez Quick Step, Tom Boonen tirera sa révérence le 9 avril prochain au soir de Paris-Roubaix. Museeuw était alors parti au soir du G.P. de l’Escaut, lequel suivait Paris-Roubaix au calendrier. Désormais, l’épreuve anversoise précède la Reine des Classiques.

Trois jours après qu’une crevaison survenue à cinq kilomètres du vélodrome l’avait empêché de remporter un quatrième pavé au vélodrome, le Lion des Flandres avait pendu son vélo au clou à Schoten où son jeune partenaire s’était imposé. L’histoire se répète.

"Je sais ce que Tom ressent pour le moment", nous confie Johan Museeuw. "D’un côté, tout est pareil car cela reste comparable aux hivers précédents. Il s’est soigné, il a fait attention à ce qu’il mangeait, il s’est entraîné normalement, il a effectué les stages, il y a la présentation de l’équipe, les interviews, mais d’un autre côté, tout est fait pour la dernière fois. Et tout le monde le lui rappelle et ça va durer jusqu’à Paris-Roubaix ! Les années précédentes, on n’en était jamais sûr, maintenant, on le sait, c’est la dernière fois."

Johan Museeuw prévient son cadet de ce qui l’attend.

"Après, en un coup, c’est fini, dit-il. Comme si on tournait un bouton, tout s’arrête, une autre vie commence. Il va encore rouler, mais il ne va plus s’entraîner. Il y a encore des courses, mais on ne les dispute plus. Les sportifs de haut niveau ont une vie intense, celle des champions est encore plus spéciale, comme les people en général, on parle toujours du trou noir quand on arrête, mais c’est souvent vrai…"

