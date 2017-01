Cofidis a, depuis longtemps, une identité belge. Depuis sa naissance, en 1997, elle a toujours recruté des coureurs belges. De Frank Vandenbroucke à Rik Verbrugghe, en passant, notamment, par Nico Mattan, Jo Planckaert, Nick Nuyens, Maxime Monfort, Romain Zingle ou Jonas Van Genechten, qui y fait ses débuts en 2017.

"Nous avons toujours aimé avoir un noyau belge, avec des coureurs qui nous apportent beaucoup" , racontait, ce vendredi, lors de la présentation de Cofidis, à Tournai, Yvon Sanguer, le manager. "Kenneth Vanbilsen et Michaël Van Staeyen se sentent bien chez nous, j’attends beaucoup de Dimitri Claeys sur les classiques, mais j’attends aussi beaucoup de Jonas Van Genechten, pour emmener notre leader Nacer Bouhanni. Ou pour jouer sa carte."

Que pense le sprinter français de l’arrivée du Wallon dans son équipe Cofidis ? "Je suis content de voir qu’il est chez nous" , raconte l’ancien champion de France. "C’est un bon renfort. Jonas est un coureur de qualité. Nous avons bien travaillé les sprints ensemble, la mise en place du train, en stage d’entraînement, et j’ai hâte de voir ce que cela va donner en course. Je suis donc impatient de débuter la saison. Même si, au début, lors des premières compétitions, il faut toujours que les automatismes se mettent en place."

Cela fait plusieurs années que Jonas Van Genechten vient titiller les meilleurs sprinters du monde. Le Hennuyer, vainqueur l’an passé d’une étape du Tour d’Espagne, s’était par exemple classé deuxième, à Sisteron, sur une étape du Critérium du Dauphiné 2015, derrière Nacer Bouhanni, son nouveau leader.

"Jonas est clairement un coureur de qualité" , poursuit Nacer Bouhanni. "Et je pense qu’il connaît aussi bien son rôle dans l’équipe. Il va venir m’aider dans les sprints. À quelle place, cela reste à déterminer. Mais je pense qu’il n’y aura pas de problème à ce qu’il soit mon avant-dernier ou mon dernier homme. Nous allons profiter des premières courses pour analyser comment ça se passe. Notre train a bien pris forme l’an passé, et j’espère que ce sera encore le cas en 2017. Avec Jonas. Maintenant, le programme de courses, sur une saison, est long. Et Jonas Van Genechten ne sera pas toujours à mon service. Il pourra aussi jouer sa carte. On ne sera pas tout le temps autour de moi. Sauf sur les épreuves World Tour, où, là, on a besoin de tout le monde à mes côtés . Mes ambitions pour la saison sont d’ailleurs simples. Gagner. Et surtout en World Tour."





Ils donnent leur avis sur Van Genechten:

Yvon Sanquer Manager général

"Jonas Van Genechten est un bon renfort pour notre équipe Cofidis. J’ai une double attente le concernant. Ensemble, nous avons trouvé cet accord : qu’il travaille dans le train de Nacer Bouhanni. Et qu’il gagne des courses quand il ne sera pas sur le même programme que Nacer. Il a vraiment beaucoup de qualités et il va avoir un rôle important dans le train de Bouhanni. Il sera sur les premières courses à ses côtés, pour trouver les automatismes. Ensuite, il aura plus d’opportunités pour jouer sa carte. Jonas a un côté et une apparence très décontractée. Mais c’est un vrai professionnel."

Michaël Van Staeyen Coureur de Cofidis depuis 2015

"Je suis content de voir arriver Jonas dans l’équipe Cofidis, dans laquelle je me sens bien (il y est depuis 2015 et a prolongé jusque 2018, NdlR), car je le connais depuis longtemps, nous avons plus ou moins le même âge. C’est un bon ami. Et un très bon coureur, un très bon sprinter."

Dimitri Claeys Nouveau coureur de Cofidis

"Comme Jonas, je suis nouveau dans l’équipe. Mais nous nous sommes bien intégrés. J’ai passé beaucoup de temps avec Jonas, puisque nous avons partagé la chambre lors des premiers stages. Cela se passe très bien. L’équipe attend beaucoup de nous : les classiques pour moi, les sprints pour Jonas."