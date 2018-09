"J'espère que ce sera la bonne, cette fois", nous disait Greg sur la ligne de départ, après avoir pris la deuxième place à... trois reprises, au GP de Québec. "Le plus important est de reprendre le rythme", explique le champion olympique qui sort de trois semaines sans compétition.De son côté, Oliver Naesen se présente également avec de grosses ambitions. L'ancien champion de Belgique annonce qu'il attendra le sprint, alors que son équipe misera aussi sur Vuillermoz et Bakelants sur cette course.