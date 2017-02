"Mon intégration a été facile, je connaissais beaucoup de coureurs. Et puis, j'avais signé avant le Tour de France et donc j'avais pu discuter avec plusieurs futurs équipiers, durant les courses de fin 2016." Proche de Greg Van Avermaet, Naesen le sent très costaud: "Je pense qu'il portera le maillot de leader sur le Tour de Valence, grâce notamment au chrono par équipes. Mais cela dit, je ne me suis pas beaucoup entraîné avec lui cet hiver car il s'est blessé à la cheville et ensuite il est parti travailler en Espagne".Le coureur de 26 ans reconnait avoir peu d'ambitions sur ce Tour de Valence, mais il cherche à perfectionner sa condition pour la suite de la saison. "Gagner une course flandrienne, ce sera dur. Mais c'est un rêve. L'année passée, ma place était entre 10 et 20e. Cette année, j'espère me battre pour le top 10 à chaque fois. Le fait d'être chez AG2R peut m'aider car aucune équipe n'aura pour tactique de contrôler toutes les attaques des AG2R…"