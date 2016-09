Nairo Quintana : "C'est un rêve devenu réalité"

Cyclisme

Nairo Quintana a remporté le Tour d'Espagne pour la première fois de sa carrière, dimanche à Madrid.

"C'est un sentiment génial, très spécial, c'est un rêve devenu réalité", déclare le Colombien de Movistar au micro de TVE. "Je me suis battu plusieurs fois pour essayer de gagner la Vuelta. Ce matin, j'avais en tête le fait que j'étais le vainqueur mais il fallait encore franchir la ligne d'arrivée et je ne pouvais pas lever les bras avant. C'est vraiment un rêve et c'est une fierté d'avoir une telle équipe. C'est une victoire importante de part le cadre, les acteurs et les adversaires présents. C'était spectaculaire, un très beau Tour, nous en avons profité et nous nous sommes battu".

Quintana a dominé pour la première fois sur trois semaines le Britannique Chris Froome, qui termine 2e à 1:23. "Il me respecte, je le respecte", dit Quintana. "C'est un grand adversaire et je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. Je ne veux pas que les médias créent des polémiques entre nous".

Le grimpeur colombien a remporté le Giro 2014, la Vuelta 2016. Il reste le Tour de France..."C'est un rêve que je garde en tête et j'espère qu'un jour il se réalisera. Je vais continuer à m'y préparer, en espérant y parvenir."

Froome : "Nairo a été grand !"

Chris Froome (Sky) a été battu pour la première fois sur une course de trois semaines par Nairo Quintana.

"Avec trois victoires d'étapes si on inclut le contre-la-montre par équipes, cette Vuelta a été une course très réussie pour nous. Evidemment j'étais ici pour me battre pour la victoire", déclare Froome au micro de la chaîne espagnole TVE. "Mais après la saison que j'ai eue, avec le Tour (de France), les jeux Olympiques, la Vuelta, c'est la meilleure saison de ma carrière à ce jour. Je suis vraiment ravi de terminer une nouvelle Vuelta. Nairo a été grand, son équipe Movistar aussi et je dois dire +chapeau à eux+ parce qu'ils ont très bien couru. Ils méritent la victoire", ajoute le vainqueur du Tour de France, qui s'est entretenu avec Quintana après l'arrivée. "Nous avons parlé de l'avenir, de la vie en général, du sport, d'un peu de tout... Nous sommes adversaires mais je pense que nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. C'est ça le sport."