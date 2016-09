Nairo Quintana: "Je continue à mûrir"

Cyclisme

Dimanche, sauf accident, Nairo Quintana (Movistar) sera déclaré vainqueur de la Vuelta 2016.

Le Colombien de Movistar a en effet conservé son maillot rouge de leader samedi au terme de la 20e étape du Tour d'Espagne, la dernière disputée en montagne, avant la dernière étape qui ne modifiera pas le classement général.

"Mon équipe m'a rendu les choses faciles et m'a escorté jusqu'ici. Elle m'a défendu contre les attaques, surtout de la part de l'équipe Sky", a déclaré Quintana au micro de la chaîne espagnole Teledeporte. "Je les remercie pour ce grand Tour, en particulier José Joaquin Rojas (blessé lors la 20e étape, NDLR). Froome a commencé à attaquer très tôt dans les descentes mais je n'ai eu aucun problème à me défendre dans la montée finale. On a pu constater ma progression dans une course où étaient présents les grands du cyclisme, Chris Froome, Johan Esteban Chaves, Alberto Contador, cela réhausse l'importance de ce type de courses. Je continue à mûrir. Je crois que mon équipe m'aide à me sentir tranquille, ils m'ont toujours défendu".

Au général, Quintana compte désormais 1:23 d'avance sur Froome, qui était revenu à 1:21 du maillot rouge après sa victoire dans le chrono de vendredi. "Je veux le féliciter, c'est un bel adversaire. Il a réussi un grand contre-la-montre et il m'a fait souffrir".

Nairo Quintana, 26 ans, enlève son second grand tour, après le Tour d'Italie 2014. Il a terminé deux fois 2e (2013, 2015) et une fois 3e (2016) du Tour de France. En Espagne, son meilleur classement était jusqu'à présent une 4e place décrochée l'année passée.





Latour signe la plus grande victoire de sa carrière

Le Français Pierre Latour (Ag2r-La Mondiale) a remporté légèrement détaché la 20e étape du Tour d'Espagne, dont l'arrivée a été jugée en altitude à l'Alto de Aitana, un col hors catégorie, après 193,2 km depuis Beninorm, samedi.

"Au début sur cette Vuelta, l'équipe voulait que je joue le général pour prendre de l'expérience et aider +Jicé+ (Péraud) mais j'ai fini dans le grupetto qui a terminé loin dimanche dernier", déclare Pierre Latour. "J'ai donc changé d'option, je voulais essayer de prendre l'échappée pour soit gagner une étape, soit servir de point d'appui pour +Jicé+. J'ai galéré à prendre l'échappée, aujourd'hui j'ai réussi, je gagne et je suis super content. Au pied de la dernière bosse, je n'étais pas sûr de moi, Robert Gesink roulait vraiment fort. Ensuite quand ça a attaqué j'ai vu qu'ils lâchaient petit à petit et que j'arrivais à m'accrocher. J'y croyais de plus en plus, quand (Atapuma) m'attaque à 800 m (de l'arrivée), je suis dans le dur, mais j'arrive à revenir", ajoute le coureur de 22 ans.

Le Français a signé la plus grande victoire de sa carrière où figurait une deuxième place au Critérium international 2016. Quelles seront ses ambitions à l'avenir ? "Gagner un grand Tour, je ne sais pas, mais pour le général ça s'est bien passé jusqu'à dimanche dernier. Dans les arrivées en bosse, j'arrivais à ne pas être trop loin des favoris. On verra pour le futur", dit Pierre Latour.





Alberto Contador, battu pour la première fois sur la Vuelta, termine au pied du podium

Après son abandon au Tour de France, Alberto Contador espérait se consoler sur le Tour d'Espagne. Il terminera finalement au pied du podium. L'Espagnol de Tinkoff a en effet été délogé de la 3e place du classement général par le Colombien Johan Esteban Chaves samedi au terme de la 20e et avant-derière étape. El Pistolera pointe au 4e rang à 4:21 du maillot rouge Nairo Quintana.

"Evidemment, j'aurais été plus heureux en étant sur le podium, et encore plus heureux en gagnant cette Vuelta", a déclaré Alberto Contador au micro de la chaîne espagnole Teledeport. "Au final, le podium nous échappe pour quelques secondes et évidemment c'est toujours une récompense importante pour un sponsor. C'est dommage. Mais nous étions venus ici avec un autre objectif (gagner, NDLR). Je suis content, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant cette course. Mon équipe a tout donné mais elle n'était peut-être pas assez puissante en montagne. C'est ainsi, il faut féliciter Nairo (Quintana) pour sa victoire, (Chris) Froome pour sa belle course et (Johan Esteban) Chaves pour sa bonne tactique. Quand on gagne, on apprend peu, quand on perd on apprend davantage. Je suis sûr que cela m'aidera pour la saison prochaine. Là je suis fatigué, j'ai avancé à contre-courant en raison de mes chutes, en essayant à chaque fois de me rétablir. Mais je suis plein d'espoirs pour le projet qui arrive pour l'année prochaine".

Contador dispute sa quatrième Vuelta. C'est la première fois qu'il est battu, s'étant imposé lors de ses trois précédents participations, en 2008, 2012 et 2014.