L’épreuve élite masculine des championnats du monde aura lieu le 30 septembre prochain à Innsbruck. L’équipe nationale italienne a été la première, aujourd’hui, à reconnaitre le difficile parcours du Tyrol.

"Je n’ai jamais vu un parcours de championnat du monde aussi difficile", a expliqué Vincenzo Nibali. Le tout frais vainqueur de Milan-Sanremo a reconnu deux fois le circuit que les coureurs devront affronter sept fois le 30 septembre, avant d’escalader deux fois la rampe finale surnommée "l’enfer". "La montée finale ressemble à une course d’endurance de VTT, c’est si difficile. Ce sera une course compliquée à appréhender, de la gestion du ravitaillement aux choix techniques en passant par le choix des coureurs qui composeront les équipes. Après avoir vu le profil sur le papier, je m’attendais à une course difficile mais sur la route c’est autre chose. Tous les autres coureurs vont être surpris comme je l’ai été aujourd’hui", a détaillé Vincenzo Nibali, quatrième des championnats du monde de Florence en 2013.

Le vainqueur du Tour de France 2014 a reconnu le parcours autrichien en compagnie d’Alessandro De Marchi et de Franco Pellizotti. Ce dernier a indiqué qu’il serait important de "sortir de la Vuelta en bonne condition, aussi bien physiquement que mentalement." Alessandro De Marchi s’est quant à lui féliciter d’avoir pris l’initiative de faire une reconnaissance aussi tôt dans la saison. "C’était une bonne idée de venir ici aujourd’hui, plusieurs mois avant la course", a ainsi indiqué le coureur BMC. Les autres nations seraient donc bien inspirées d’imiter l’Italie pour éviter d’avoir de mauvaises surprises fin septembre.