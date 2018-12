Le directeur sportif de Sky n’est pas convaincu que l’interdiction des capteurs de puissance en compétition change la donne.

La veille de l’annonce du retrait du sponsor Sky, Nicolas Portal, directeur sportif de l’équipe britannique, a donné son avis sur les différentes pistes étudiées pour rendre le cyclisme plus attrayant. Et pour le Français, la plupart des solutions évoquées n’aboutirait pas à la fin de la domination de son équipe sur le Tour de France. Bien au contraire.

La suppression de capteurs de puissance, sur lesquels sont rivés les regards des coureurs de la Sky, est souvent évoquée. Et notamment par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, lors de la présentation du tracé de la Grande Boucle 2019. "Je ne pense pas que ça changera la façon dont les cyclistes courent, ni la dynamique de la course", indique Nicolas Portal au Télégramme. Le directeur sportif est même persuadé que cet outil ne procure aucun avantage à ses coueurs. "Si votre adversaire fournit plus de puissance vous ne pourrez pas le suivre. Ou alors vous allez exploser. Ça ne m’est jamais arrivé de dire à un coureur : "Roule à 400 watts". Jamais ! C’est beaucoup plus un feeling, on pense qu’à partir d’un certain chiffre, les mecs en face ne pourront pas aller plus vite. Et s’ils vont plus vite, et bien tant pis, il n’y a rien à faire."

En 2018, les équipes ont dû prendre le départ des grandes courses avec un coureur de moins qu’en 2017. Certains coureurs, comme Romain Bardet, aimerait que l’UCI aille plus loin et réduise encore le nombre de coureurs par formation. Une piste qui ne désavantagerait pas non plus la Sky. "On a gagné le Tour avec un coureur en moins (NdlR : Gianni Moscon, écarté après la 15e étape pour son agression sur Elie Gesbert), et sur sept coureurs on avez deux leaders. Donc, on a roulé sur une grande partie du Tour à cinq", avance Nicolas Portal.

Nicolas Portal se dit, par contre, plutôt favorable à la suppression des oreillettes afin de valoriser le travail des directeurs sportifs dans "les meetings d’avant-course". "Si demain l’UCI supprime les oreillettes, ça serait bien pour nous parce que les mecs savent courir en groupe", affirme le Français, qui est toutefois en désaccord sur ce point avec son manager Dave Brailsford.

Nicolas Portal a surtout répété, lors de son interview au Télégramme, que la donnée la plus importante pour rendre une course attrayante était la qualité de son tracé. Les organisateurs du Tour de France, qui tentent sans cesse de se renouveler dans la conception des parcours, n’arrivent pourtant pas à mettre à mal l’implacable domination du Team Sky.