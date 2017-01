À 22 ans, Wout van Aert compte déjà deux titres de champion de Belgique à son palmarès et a le maillot arc-en-ciel toujours sur ses épaules.

Avec Mathieu van der Poel, il domine le cyclo-cross. Tout comme le Néerlandais, van Aert entend régulièrement des questions concernant son passage sur la route. "Wout ne doit pas trop y penser, pour l'instant il doit avant tout profiter de ces moments", a indiqué le directeur sportif Niels Albert.

L'appel de la route résonne de plus en plus fort. Pourra-t-il rester motivé par les mêmes cross, les mêmes championnats de Belgique, les mêmes Mondiaux et les mêmes duels avec Mathieu van der Poel? "Wout n'a aucun problème à se motiver", a affirmé Albert. "Il a déjà beaucoup gagné, mais il peut encore enrichir son palmarès. À un moment donné, tu peux te mettre comme défi de devenir le plus grand de tous les temps. Beaucoup d'autres coureurs l'ont fait par le passé et en ont tiré la motivation pour continuer à s'entraîner, à rester en forme, à se soigner."

"N'oublie pas non plus que Wout est encore très jeune, il peu encore rester sur le terrain dix ou quinze ans. Si sa carrière continue à évoluer, il peut peut-être devenir le plus grand de tous les temps. Il est en tout cas bien occupé à réaliser cela. Mais attention, de nouvelles générations arrivent. J'ai vu passer hier un tweet à propos d'un nouveau duel Van Aert-Nys à l'avenir (NDLR: Thibau Nys, fils de Sven Nys, 14 ans, est devenu champion de Belgique chez les débutants). Cela peut encore se produire, dans sept, huit ans. Wout aura la motivation de battre cette jeune garde, des gars qui sont en ce moment chez les débutants ou les juniors et qui feront les beaux jours du cross."