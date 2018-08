Les membres de l’équipe française présents en Norvège se réjouissent de l’arrivée du Néerlandais

Le transfert de Niki Terpstra chez Direct Energie est l’énorme surprise du mercato actuel. La signature du dernier vainqueur du Tour de Flandres est sans doute encore plus étonnante que celle d’Andre Greipel chez Fortuneo-Samsic.

À plus de 3000 km de Paris, l’effectif Direct Energie présent sur l’Arctic Race of Norway a accueilli la nouvelle avec joie. « Le staff était tout sourire hier soir. Cela génère beaucoup d’envie et d’ambitions pour 2019 et 2020. C’est une superbe nouvelle », témoigne Thibaut Macé, directeur sportif de l’équipe française en Norvège.

(...)