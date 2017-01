Niki Terpstra n’est peut-être pas le coureur le plus médiatique de la Quick Step Floors, mais il est devenu, au fil des ans, un rouage essentiel dans l’échiquier de Patrick Lefevere. D’autant plus qu’à 32 ans, le coureur s’est forgé un palmarès loin d’être ridicule avec ses trois victoires dans le championnat des Pays-Bas, son succès à l’Eneco 2016 ou encore son triomphe à Paris-Roubaix en 2014.

"Je me sens en bonne condition, j’ai passé un bon hiver durant lequel je n’ai pas connu de problèmes et je me suis bien entraîné", nous a déclaré le Néerlandais en marge de la présentation de l’équipe Quick Step Floors, la semaine dernière. "Je vais encore avoir en ligne de mire les classiques flamandes. Je vais maintenant m’entraîner en Espagne. Cette saison, nous avons perdu quelques coureurs, mais nous en avons récupéré d’autres. Notre groupe sur les classiques pavées sera plus ou moins du même niveau. Grâce à tous nos leaders, nous pouvons évidemment mettre en place des tactiques différentes. Je pense que nous pourrons faire la différence si nous arrivons à rouler en équipe."

Terpstra rassure aussi sur l’état de forme de notre compatriote : Tom Boonen. "Il y a une énorme différence à noter avec Tom (Boonen) cette saison", juge-t-il. "Contrairement à l’an dernier, il a passé un hiver tranquille. Il est fit et surtout très motivé. Je pense qu’il faudra compter sur lui. Personnellement, je ne me fixe pas comme objectif de remporter une classique en particulier. Paris-Roubaix est toujours une course à part, un peu plus spéciale mais mon but est d’être à mon meilleur niveau au moment opportun."

La saison dernière, sur les classiques, n’a pas été une réussite pour Terpstra. Il avait fini 10e du Tour des Flandres et avait abandonné à Paris-Roubaix. Des résultats bien en deçà de son niveau habituel. "Je suis déçu de mes classiques printanières de 2016" , lance le vainqueur du Grand Prix Samyn 2016. "Sinon, j’ai remporté des plus petites classiques, l’Eneco Tour et le Championnat du Monde du chrono par équipes, ce qui fait que mon bilan de la saison dernière est finalement bon sans être excellent. Sur les classiques, j’étais simplement trop juste dans les moments importants, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi."





"Nous devrons trouver la bonne formule"

Le transfuge de l’été du côté de chez Quick Step Floors demeure Philippe Gilbert. Le Wallon a débarqué chez Patrick Lefevere dans le but de revenir rouler sur le Tour des Flandres. Avec Boonen, Gilbert, Stybar et Terpstra, Quick Step Floors devrait emmener une armada impressionnante sur les pavés. "Bien sûr, c’est une bonne chose d’avoir Gilbert en plus dans l’équipe", glisse Terpstra. "Rouler avec lui sera quand même différent. Nous devrons trouver la bonne formule. C’est un excellent coureur et j’estime que pouvoir compter sur plusieurs coureurs d’une même équipe dans le final d’une grande course, c’est toujours un avantage."