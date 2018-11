Marseille veut le Grand Départ du Tour

Ville étape du Tour de France en 2017 (20e étape, CLM de 22,5 kilomètres), Marseille veut accueillir le Grand Départ de la plus grande course du monde dans les prochaines années. Selon le journal La Provence, la cité phocéenne se serait portée candidate pour 2021 et 2024.





Trek présente son nouveau maillot

La formation Trek-Segafredo a été la première à présenter son nouveau maillot pour la saison 2019. Un joli relifting d'une tenue à l'élégante touche rétro.

Morton chez EF Education First

L'Australien Lachlan Morton (26 ans) évoluera sous le maillot de la formation EF Education First en 2019. Celui qui vient de boucler sa seconde saison pour le Team Dimension Data était déjà passé par l'équipe de Jonathan Vaughters de 2012 à 2014.





Edmondson prolonge

Mitchelton-Scott s'est assuré les services d'Alex Edmondson pour les deux prochaines saisons. Le champion d'Australie évolue depuis 2016 dans les rangs de l'équipe des antipodes. Luka Mezgec a, lui aussi, prolongé son bail jusqu'en 2020.