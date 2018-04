Beaucoup d'équipes vont aller reconnaître le parcours de Paris-Roubaix cette semaine. La plupart d'entre elles s'y rendront le jeudi et le vendredi. AG2R se rendra même à deux reprises dans l'Enfer du Nord.

AG2R commencera jeudi à Troisvilles, le premier des 29 secteurs pavées. "Nous ferons une reconnaissance d'environ trois heures", a déclaré à l'équipe du champion de Belgique Oliver Naesen. "Vendredi, une deuxième reconnaissance aura lieu avec l'équipe."

Il y aura beaucoup de monde sur les pavés ce jeudi, bien que la plupart des équipes ne parcourront pas les premiers secteurs comme AG2R et ne commenceront qu'un peu avant la Tranchée de Wallers-Aremberg.

"Trek-Segafredo sera en reconnaissance depuis Haveluy à partir de 11 heures", a expliqué Elke Weylandt, attachée de presse. "Celle-ci se prolongera jusqu'au Carrefour de l'Arbre (le 26e secteur)."

EF Education First avec Sep Vanmarkce sera aussi présent jeudi. "C'est la journée la plus logique pour reconnaître", estime Ken Vanmarcke, le responsable de l'équipe. "Le lendemain du GP de l'Escaut où Sep (comme prévu, ndlr) ne sera pas au départ, nous partirons de Denain vers 11 heures".

Peter Sagan et ses équipiers de BORA-hansgrohe et Lotto Soudal seront aussi présents le jeudi. En revanche, les Quick-Step Floors, Greg Van Avermaet avec son équipe BMC et les AG2R, pour leur seconde reconnaissance, reconnaîtront les pavés de l'Enfer du Nord, vendredi.