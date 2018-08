Oliver Naesen a enlevé dimanche la Bretagne Classic - Ouest-France (WorldTour) pour la deuxième fois de sa carrière, après son premier succès en 2016.

Il est ainsi devenu le second coureur, le premier non-Français, à remporter deux fois l'épreuve bretonne, après Gilbert Duclos-Lassalle. Le Français l'avait emporté en 1981 et 1987, quand la course s'appelait encore Grand Prix de Plouay.

"J'ai pensé à cette course toute la semaine. Quand j'ai gagné ici il y a deux ans, j'avais remporté une kermesse quelques jours auparavant. Cette semaine, j'ai encore gagné une kermesse. Dès lors, j'ai vu un signe et j'ai tout de suite pensé que j'allais m'imposer de nouveau à Plouay. C'est incroyable que ça se produise", a déclaré Oliver Naesen au journal Ouest-France. "La course a été très dure. Ce n'étaient pas de très belles routes, mais des petites routes usantes : ça descendait, ça montait toute la journée. C'est même devenu dangereux avec la météo. Ainsi, il fallait toujours rouler devant. Sur les chemins de terre, ça a bien explosé avec l'équipe Quick-Step, comme elle a l'habitude de le faire. Je me suis retrouvé devant avec les meilleurs (Wellens et Valgren Andersen, notamment). Et je suis allé au bout. J'avais de bonnes jambes. Je roule toujours beaucoup, pour ne pas louper l'occasion d'aller au bout. C'est quelque chose qui me plaît. Car quand je gagne une course de cette façon, personne ne peut dire que je ne suis pas le meilleur", a ajouté l'ancien champion de Belgique.