Olivier Naesen n'avait pas les jambes pour gagner, il peut partir en vacances l'esprit léger

Oliver Naesen a ajouté une nouvelle place d’honneur à sa collection. Le Flandrien a terminé 4e, sa dernière course de la saison. Ce lundi, il part en vacances en Grèce, avec sa compagne. "J’étais bien, mais pas super, pourtant, j’étais devant toute la journée", expliquait le coureur d’Ag2R. "J’aurais aimé jouer la gagne mais je n’avais pas les jambes pour suivre Kragh Andersen, qui était très fort, et Terpstra, qui était fort, quand ils ont attaqué dans la finale et même Benoît (Cosnefroy, son équipier) m’a passé comme une fusée."

Comme beaucoup, Naesen estime que les chemins de vigne n’ont pas leur place dans une course comme Paris-Tours. "C’était certainement beau à la télévision, mais ils étaient remplis de silex. Moi je n’ai pas crevé, mais Paris-Tours est une course importante et, quand on la prépare comme il faut et qu’on la perd sur crevaison comme Gilbert, Lampaert ou Benoot, c’est une grosse déception. Je crois que les chemins faussent un peu le résultat. "