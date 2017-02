Il a connu des très hauts pics de forme, l’an passé, Olivier Pardini. Et puis un creux important. Le Liégeois avait épaté dans la première partie de saison 2016, notamment en terminant troisième de la Drôme Classic derrière Petr Vakoc et Julien Simon ou deuxième de la Roue Tourangelle derrière Samuel Dumoulin, des épreuves de classe 1, mais aussi en remportant quatre courses en classe 2 (une étape et le général du Circuit des Ardennes, une étape du Tour de Normandie et le général de l’ Istrian Spring Trophy ).

" C’est vrai que mon début de saison 2016 avait été très bon, mais, ensuite, j’ai souffert d’une bactérie à l’estomac, qui m’a diminué" , raconte ce coureur de 31 ans. " Je ne parvenais plus à finir mes courses, mais, maintenant, j’ai retrouvé ma santé, j’ai retrouvé mes sensations en décembre : cela m’a fait du bien ! Après avoir gagné, après avoir joué les premiers rôles sur les classes 1, cela n’a pas été facile mentalement d’être dans le creux. Mais je suis bien relancé. Et j’espère d’ailleurs retrouver mon niveau de l’an passé."

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.