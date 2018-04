Si les derniers seront les premiers à l’arrivée de la 116e édition de Paris-Roubaix, les coureurs de Quick Step ont bien manœuvré ce samedi à l’occasion de la présentation au public.

En restant plus longtemps que prévu parmi les journalistes et les fans en quête d’un selfie ou d’un autographe, Niki Terpstra, Philippe Gilbert et leurs copains ont en effet chamboulé l’ordre de passage prévu sur le podium.

Finalement, ce sont eux, et non les BMC, qui ont mis un terme à la manifestation toujours très prisée par les nombreux spectateurs présents face au Palais Impérial. Il ne fallait toutefois pas cela pour faire des hommes du duo Tom Steels-Wilfried Peeters les grands favoris de la course. Une épreuve que les Quick Step abordent avec leur habituel état d’esprit conquérant.

"Il est le même que d’habitude", reconnaissait Philippe Gilbert, de retour sur la Reine des Classiques après onze ans d’absence. "La motivation est là et aussi la confiance car on a une équipe très forte. C’est sûr, chaque membre de l’équipe a une envie et une motivation personnelles mais, nous sommes toujours capables de nous mettre au service de l’équipe, d’un autre coureur, toujours sans regret et avec plaisir."

S’il y en a un, le Liégeois refuse de parler d’ordre établi et de leadership au sein de la garde bleue.

"Nous avons notre idée, notre tactique, on respectera ce qui a été décidé, mais je n’en dirai pas plus", dit Gilbert qui reconnaît son envie de briller. "C’est une course très importante, je me suis beaucoup investi, j’arrive juste en forme au bon moment. Tout s’est bien passé jusqu’à présent. Mais je n’ai pas de boule de cristal, c’est difficile de donner un pronostic. J’espère juste qu’on verra une belle course, de haut niveau, qu’aucun favori n’aura de malchance et que cela se jouera à la pédale."

L’ancien champion du monde avoue aussi que tout n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. Prenez l’arrivée sur le vélodrome, elle le tracasse un peu.

"Ce n’est jamais un sprint facile", concède Gilbert. "Aucun coureur n’a vraiment la grande expérience de la piste comme peut l’avoir un vrai pistier, un gars comme Iljo Keisse chez nous. C’est le roi des 6 Jours, mais c’est tout différent d’une piste normale. Moi, c’est vrai, je n’ai pas l’habitude, je suis moins à l’aise. Par contre, c’est un sprint qui survient après six heures d’une course très dure, c’est surtout la fraîcheur qui compte. On en a parlé, c’est vrai, c’est un détail, mais il a son importance, il faut pouvoir rouler sur les pavés, mais l’arrivée est sur la piste, ça peut être capital."