Michael Goolaerts est décédé après avoir été emmené à l'hôpital suite à une chute dans le deuxième secteur pavé à Paris-Roubaix dimanche, a communiqué son équipe Veranda's Willems-Crelan. Le coureur de 23 ans a été héliporté au centre hospitalier de Lille "dans un état grave", a appris l'Agence France Presse auprès des secours.

Le coureur belge est décédé après son accident lors de Paris-Roubaix.

"Michael Goolaerts a été impliqué dans une chute et contraint à l'abandon", a communiqué Veranda's Willems-Crelan. "Il a été emmené à l'hôpital. Pas plus de nouvelles pour le moment." Voilà ce qu'écrivait son équipe en fin de journée.

Peu avant 14h, Michael Goolaerts a chuté et s'est retrouvé inconscient et en arrêt cardio-respiratoire, selon les sapeurs-pompiers. Il a été pris en charge et réanimé par l'équipe médicale de la course, puis les sapeurs-pompiers et le Smur avant d'être héliporté à l'hôpital de Lille, selon la même source.

Plusieurs médias avaient annoncé effectivement que le coureur de 23 ans avait du être réanimé suite à un arrêt cardiaque. Il est tombé dans le deuxième tronçon pavés à Briastre après 100km de course.