Arrivé en début de semaine à Majorque pour le premier stage collectif de la formation Lotto-Soudal qu’il dirige désormais en sa qualité de manager général, John Lelangue y multiplie les réunions avec ses coureurs et son staff.

Un encadrement dans lequel ne devrait plus s’intégrer Tom Boonen la saison prochaine. Recruté comme ambassadeur et consultant de la formation belge en février par Paul De Geyter, l’ancien champion du monde est arrivé au bout d’un contrat qui ne devrait pas être renouvelé. "J’ai trop de respect pour Tom pour seulement l’utiliser pour son nom, commente Lelangue. Si nous nous décidions à poursuivre une collaboration, ce serait afin de lui attribuer une mission précise et je ne vois pas, au regard de notre structure, quelle pourrait être celle-ci. Je n’ai pas encore trouvé le temps pour m’entretenir avec le Campinois et j’aimerais le faire dans les prochaines semaines. S’il me propose un projet, je l’écouterai avec attention."