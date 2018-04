Une demi-heure après l’arrivée, sur le parking baigné de soleil d’un de leurs sponsors, l’ambiance est à la fête chez les Quick-Step. Entre la volubilité de Davide Bramati et la joie délirante de Julian Alaphilippe, Patrick Lefevere répond calmement aux questions des journalistes. Le patron de l’équipe belge ne cache pas sa joie d’avoir enfin remporté la Doyenne avec la Quick-Step. "Je suis ému par l’esprit collectif de l’équipe. Julian Alaphilippe s’est sacri fié pour Bob Jungels car ce sont de bons copains", avance Patrick Lefevere. La fin de la course a forcément été stressante pour le patron de Quick-Step, dans l’attente d’un succès qu’il espérait tant. "Julian Alaphilippe a dit à Bob Jungels d’y aller. Il a rapidement pris 25 secondes, mais pas gratuitement, naturellement. Et quand Jelle Vanendert est parti, nous avons eu peur. Mais nous avons vu rapidement qu’il plafonnait. "

Après une campagne flandrienne particulièrement réussie, Patrick Lefevere peut s’enorgueillir d’avoir fait aussi bien sur les Ardennaises, avec une victoire sur la Flèche wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège. "À l’Amstel nous avons bien couru mais les autres étaient plus forts. Puis dès la Flèche, nous avons été très bien collectivement. Maximilian Schachmann était devant et Pieter Serry, Philippe Gilbert et Bob Jungels ont bien amené Julian Alaphilippe au pied du mur de Huy", détaille Patrick Lefevere.

Le Belge est particulièrement fier de l’avènement de ses jeunes coureurs sur les Ardennaises. "Ce sont des jeunes loups. Il ne faut pas oublier que Bob Jungels n’a que 25 ans. Nous disposons d’une génération incroyable avec Julian Alaphilippe, Enric Mas et Maximilian Schachmann."

La domination de Quick-Step sur les classiques wallonnes ne fait peut-être que commencer.