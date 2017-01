Patrick Lefevere veut que ses troupes conservent leur soif de victoires.

C’est en détaillant le nombre de victoires de son équipe en 2016 que Patrick Lefevere a introduit la présentation de sa formation, Quick Step Floors. “Nous avons été l’équipe la plus victorieuse (57 succès) pour la cinquième année consécutive : cela veut dire beaucoup concernant la qualité de notre formation; j’en suis fier”, commente le manager. “Et je n’ai qu’un souhait pour 2017 : rester une équipe qui gagne. Avec de la quantité mais aussi de la quantité.”

Il veut d’ailleurs plus de succès sur les classiques. “Cela nous a manqué l’an passé”, continue Lefevere, qui ne veut pas se contenter de l’Escaut (remporté par Kittel) et de la Flèche Brabançonne (dominée par Vakoc). “J’en veux donc plus sur les classiques. On va prendre nos responsabilités, pour ne plus être devancés par Sagan. Ce sera moins facile de nous lâcher sur les classiques. Car nous serons très complets sur les deux fronts : les Flandriennes et les Ardennaises .”

Mais il n’y a pas que sur le front des classiques que Quick Step Floors veut être présent. “Bob Jungels et Daniel Martin ont montré qu’ils peuvent être bien présents sur les grands Tours. Bob ira d’ailleurs au Tour cette année. Comme Gaviria, Bambilla ou Kittel, dont nous avons été très satisfaits.”

En 2016, Quick Step s’est imposée avec 18 coureurs différents. “Parfois, j’entends les autres équipes dirent à leurs coureurs de ne pas venir chez nous, car ils n’y seraient que des domestiques. Or, quand on voit le nombre de gars qui gagnent chez nous, on a la preuve que tout le monde reçoit sa chance chez Quick Step Floors. Et ce sera encore le cas en 2017 : nous voulons gagner un maximum. C’est bien parti, puisque nous comptons déjà un succès, avec le titre national de Jack Bauer, en Nouvelle-Zélande. C’est de bon augure !”