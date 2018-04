Le jeune Danois de 22 ans a impressionné en finissant deuxième du Ronde.

On ne retient généralement que les vainqueurs des courses. Mais la prestation de Mads Pedersen va rester dans les mémoires. À 22 ans, ce Danois a fini deuxième du Tour des Flandres, rappelant la deuxième place à Paris-Roubaix, à 21 ans, d’un certain Tom Boonen (cela faisait d’ailleurs 40 ans qu’un coureur aussi jeune ne s’était plus classé sur le podium, depuis l’Allemand Braun, 3e en 1978).