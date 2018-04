"Vous êtes tous là pour moi ?" Surpris par le nombre de caméras et de journalistes venus recueillir ses impressions à la veille du Tour des Flandres, samedi à Roulers, Peter Sagan déclenche l’hilarité de l’assemblée. "Voilà, c’est plus sympa de faire face à des gens qui ont le sourire" , s’esclaffe le triple champion du monde en titre, visiblement assez content de son effet.

Pointé par beaucoup de ses rivaux comme le grand favori d’une épreuve sur laquelle il s’est déjà imposé en 2016, le Slovaque s’est refusé au jeu de la guerre psychologique mais ne pense pas que son succès à Gand-Wevelgem l’a lesté d’un peu plus de pression à l’approche de ce grand rendez-vous.

"La finalité d’une course cycliste, c’est tout de même de tenter de la gagner non ?, sourit ainsi Sagan trivialement. Une occasion s’est présentée à moi lors de Gand-Wevelgem et je n’ai pas envisagé une seule seconde de ne pas la saisir sous prétexte que je serais alors peut être demeuré un peu plus dans l’ombre. Je vois même les choses de manière diamétralement opposée. Cette victoire me permet d’aborder le Tour des Flandres de manière plus relax puisque j’ai déjà levé les bras. Un constat qui vaut d’ailleurs pour l’équipe tout entière."

Une formation Bora-Hansgrohe que le Slovaque juge mieux armée que l’an dernier.

"Nous possédons les armes pour maîtriser la course. Je suis particulièrement heureux de l’arrivée de mon ami Daniel Oss (NdlR : les deux hommes avaient été équipiers chez Liquigas durant trois saisons), un coureur qui se révélera assurément précieux sur ce terrain. Il sera là pour m’épauler dans la finale mais nous disposerons aussi avec lui de davantage de possibilités tactiques. C’est vrai que les Quick Step sont forts, mais je n’ai pas pour habitude de regarder les autres équipes. Il faut d’abord suivre son idée et prendre ses propres décisions. Un peu comme Nibali l’a fait sur Milan-Sanremo en étant le seul à ne pas regarder ses adversaires dans le Poggio et en attaquant. Vincenzo est capable de faire quelque chose de beau ce dimanche. Il faudra aussi surveiller Kwiatkowski."

Vingt-septième l’année dernière à Audenarde après avoir été victime d’une chute dans la dernière ascension du Vieux Quaremont, le porteur du maillot arc-en-ciel assure avoir enfoui ce souvenir au plus profond de sa mémoire.

"Je préfère oublier ce moment. Ma philosophie consiste à regarder vers le futur et non à me retourner sur le passé. J’ai fait une erreur et ai été malchanceux, mais cela est derrière moi. Est-ce que je vais demander aux fans de bien ranger leurs vestes cette année ? Non, mon message est surtout de les inviter à prendre du plaisir (rires) . Nous verrons ensuite comment les choses se déroulent."

Un Tour des Flandres que Peter Sagan a choisi volontairement de préparer loin de l’attention médiatique.

"J’ai reconnu une partie du parcours jeudi mais sans caméra ou photographe autour de moi. Nous étions basés dans un endroit loin de toute l’agitation du Ronde. Le tracé n’a subi que de très infimes changements mais il est toujours intéressant de procéder de la sorte afin de se rafraîchir la mémoire. J’avais choisi de ne pas disputer À travers la Flandre dès cet hiver et n’ai pas regretté mon choix vu les conditions météorologiques avec lesquelles le peloton a dû composer. Cela représente toujours un danger. Je sais maintenant que je suis prêt pour une course qu’il faut avoir envie de dévorer. La faim ne doit jamais vous quitter sur ces routes (rires)…"





Une collection à son nom

En marge de la rencontre entre Peter Sagan et les médias, le constructeur de cycles Specialized a présenté une nouvelle gamme, entièrement dédiée au triple champion du monde : la Sagan collection. Outre le nouveau vélo (notre photo) qu’il enfourchera ce dimanche sur les routes du Tour des Flandres, celle-ci comprend aussi casque et chaussures. L’ensemble de la ligne a été pensé autour d’un mélange de noir mat et d’or qui n’est pas sans rappelé la machine commémorant le titre olympique d’un certain Greg Van Avermaet. "La partie dorée comprend trois types de paillettes différentes en référence aux trois succès de Peter au Mondial, explique le concepteur du projet chez Specialized. Pour développer cette collection, nous avons beaucoup dialogué avec le coureur afin de connaître ses goûts en musique, design, voitures et même cuisine. Cela nous a permis de mieux comprendre qui il est et de tenter de livrer un produit qui lui ressemble. Je décrirais Sagan comme un rebelle élégant. Et cette nouvelle collection colle bien à cet esprit."