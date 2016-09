Peter Sagan joue la carte-mystère avant le championnat du monde

Cyclisme

Peter Sagan a surpris en conférence de presse mercredi à l'issue de sa victoire au sprint lors de la 3e étape de l'Eneco Tour à Aardoie.

Le Slovaque, champion du monde, et depuis dimanche champion d'Europe, a lâché qu'il ne savait pas encore s'il allait défendre son titre aux Mondiaux à Doha le 16 octobre.

Le Slovaque a répondu "je n'ai pas encore décidé si j'allais", à une question d'un journaliste sur sa présence au Qatar. Peter Sagan avait pourtant encore bien confirmé qu'il allait défendre son maillot arc-en-ciel dimanche en endossant celui de champion d'Europe.

"Je ne sais pas encore si j'y vais", a lâché cependant Peter Sagan mercredi avec un sourire. Cela ne semblait pas une plaisanterie quand il a ajouté "J'ai déjà le maillot de champion d'Europe. Je n'ai pas encore pris de décision. Quand je le ferai ? Quand je le déciderai." Peter Sagan n'en dira pas plus, le responsable de son équipe Tinkoff, visiblement surpris, l'a rappelé à l'ordre et le coureur a quitté ensuite la conférence de presse.





Stijn Steels veut garder le maillot vert dans l'équipe

L'étape de l'Eneco Tour, la 3e, entre Blankenberge et Ardooie, mercredi, aura été trop longue de 200 mètres pour Stijn Steels et ses quatre compagnons d'échappée, repris par le peloton avant le sprint victorieux de Peter Sagan.

"Dommage. Je ne sais rien dire de plus. C'est la course, mais je ne peux pas cacher ma déception", a confié Stijn Steels (Topsport Vlaanderen-Baloise). "Je me sentais très bien et cela se déroulait parfaitement jusqu'à ce qu'Arashiro attaque dans le dernier kilomètre. Quand il a été repris, j'étais en tête avec Asselman. Je n'ai pas parachevé le travail dans les 200 derniers mètres, je termine cinquième. En étant à une autre position, j'aurais pu sauter depuis l'arrière, mais ce n'était pas le cas. Mais, honnêtement, contre un peloton lancé il n'y avait pas grand chose à faire. Durant l'étape, j'ai engrangé des points importants pour le classement de la combativité. Nous voulons garder ce maillot vert dans l'équipe. Je me suis rapproché à un point de Bert Van Lerberghe (NDLR: son équipier). Ce classement est un objectif car le classement final est sans toute trop haut pour notre équipe. Je veux encore me faire remarquer dans cet Eneco Tour et vais donc poursuivre la lutte pour le maillot vert."