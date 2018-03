Peter Sagan (Bora-hansgrohe) a inscrit son nom au palmarès de la 80e édition de Gand-Wevelgem (WorldTour). Après 251,1 kilomètres et onze côtes, le champion du monde slovaque a devancé l'Italien Elia Viviani (Quick-Step Floors) et le Français Arnaud Demarre (Groupama-FDJ) au sprint.

C'est la troisième victoire pour Sagan à Gand-Wevlgem, qui égale, entre autres, Eddy Merckx, Tom Boonen et Mario Cipollini. Avec six podiums, c'est devenu le coureur au palmarès le plus fourni sur cette course. Après le départ, donné sur la Grand Place de Deinze, un groupe de six coureurs s'est formé, constituant l'échappée de la journée. Parmi eux figuraient deux Belges, Frederik Frison (Lotto Soudal) et Jimmy Duquennoy (WB Aqua Protect Veranclassic).

Parti en contre, un groupe de quatre coureurs, avec les Belges Jelle Wallays (Lotto Sodal) et Julien Vermote (Dimension Data), a fait la jonction avec le groupe de tête à 38km de la ligne. Après un dernier passage sur le Mont Kemmel, qui a complètement décanté la course, un groupe de 29 coureurs s'est retrouvé en tête à 25km.

Parmi ce groupe figuraient d'excellents sprinteurs comme Elia Viviani, Sacha Modolo, Arnaud Demarre, Michael Matthews ou encorer Peter Sagan, Jens Debusschere et Christophe Laporte.

Philippe Gilbert, déjà très en vue au GP E3 Harelbeke, a imprimé un tempo très élevé dans les cinq derniers kilomètres, se mettant au service de son sprinteur Viviani en dissuadant les attaques.

Greg Van Avermaet, voulant éviter le sprint, a démarré à 1.500 mètres de la ligne mais sans parvenir à créer un écart. C'est donc groupé que le groupe s'est présenté sur la ligne.

C'est finalement Peter Sagan qui s'est montré le plus rapide, décrochant son 3e sacre sur cette course. Premier Belge, Jens Debusschere (Lotto Soudal), a terminé 5e, juste devant Oliver Naesen (AG2R). Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et Wout Van Aert (Vérandas Willems-Crelan) sont 9e et 10e.

Le Slovaque, avec désormais trois succès, égale les Belges Eddy Merckx, Tom Boonen, Rik Van Looy, Robert Van Eenaeme et l'Italien Mario Cipollini. Avec six podiums, Sagan est désormais le meilleur coureur de l'histoire de cette course flandrienne.

L'an passé, Greg Van Avermaet s'était imposé devant Jens Keukeleire - forfait dimanche car malade - et Peter Sagan.

"Ma victoire la plus simple sur les trois"

"Je suis très content de gagner cette course, et l'équipe a fait un très bon travail de l'équipe" s'est réjoui le Slovaque de Bora au micro de la VRT après l'arrivée. "Le sprint, c'est toujours une loterie, j'ai démarré tôt mais au final, c'était le bon choix car j'avais de bonnes jambes. Il y avait un peu plus de stress mais j'étais bien dans Kemmel. La course était différente cette année, c'était même ma victoire la plus simple, en termes de conditions météo. Ce n'était pas fou comme les trois dernières années."





