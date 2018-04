Le Liégeois s’est classé troisième après avoir une nouvelle fois protégé Terpstra, qui s’impose.

En remportant facilement le sprint pour la troisième place, Philippe Gilbert a pris le temps de se relever, comme s’il avait gagné l’épreuve, pour mettre en évidence son sponsor, Quick Step Floors. "Nous avons réalisé une super course d’équipe", a-t-il commenté juste après l’arrivée. "Et nous avons une nouvelle fois gagné. Cela devait être beau à voir. C’est quasiment le même podium que l’an passé, mais dans le désordre."

Il y a douze mois, le Liégeois s’était imposé et Terpstra avait fini troisième. "Tactiquement, nous avons vraiment bien roulé", poursuit Philippe Gilbert. "Nous avons pris la course en main dès le départ. On l’a rendu très difficile, avec un gros travail de Florian Sénéchal, Iljo Keisse et Tim Declercq dès le début. Nous n’oublions jamais leur boulot, qui est précieux. Grâce à eux, quand l’échappée est partie, la moitié des gars étaient cuits ! C’est ce que nous voulions ! Ensuite, Terpstra est vraiment parti au bon moment. C’était bien vu, comme à l'E3. Et il était aussi très fort, car il fallait parvenir à gérer et conserver son avance, mais aussi lâcher Pedersen, qui était vraiment costaud. Mais la victoire de Niki n’est pas une surprise, il était le plus fort. Quand il est parti, il a laissé tout le monde sur place."

Philippe Gilbert met désormais le cap sur Paris-Roubaix. "Ce sera différent, je n’ai pas l’expérience, mais quand tu es en forme, tu peux tout faire", ajoute-t-il.