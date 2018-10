La deuxième édition des Hammer Series s'est achevée à Hong-Kong avec la victoire de la Mitchelton-Scott devant la Quick-Step Floors. Les Australiens succèdent donc au palmarès à la Sky. Philippe Gilbert avait notamment effectué le déplacement jusqu'en Chine pour venir s'essayer sur ces Hammer Series. Le Belge semble plus affûté que jamais alors qu'il va prendre part au Tour of Guangxi (16 au 21 octobre), la dernière épreuve World Tour de la saison.

Avec sa belle forme retrouvée après sa grave chute survenue au dernier Tour de France, le Wallon peut légitimement nourrir des ambitions dans la course chinoise. D'ailleurs, sa condition a étonné son coéquipier, Florian Sénéchal. "Philippe a retrouvé une seconde jeunesse. Il est plus mince, beaucoup plus motivé", a avoué le Français à nos confrères de la RTBF. "Quand je fais chambre avec lui, on rigole bien. Je pense qu’il a encore de belles années devant lui. Sa motivation est impressionnante et... il m’en donne aussi ! (...) Je suis vraiment content de courir à ses côtés et de partager son retour avec lui. Vous savez, c’est un costaud. Après sa blessure, il a été fort mentalement, il a été fort physiquement et ce n’est pas donné à tout le monde. Une personne "normale" qui subirait la même blessure ne pourrait pas revenir aussi vite. Ça prouve que c’est un grand champion !"

A 36 ans, on a déjà hâte de voir ce que pourrait donner un Philippe Gilbert avec de belles sensations pour la saison prochaine.