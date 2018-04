La chaleur étouffante liée à la foule présente ce jeudi au pop up store de Quick Step, dans le centre commercial de Courtrai, pour assister à la conférence de presse des coureurs avant l’Enfer du Nord, n’a pas altéré le discours d’un Philippe Gilbert très alerte.

Le Liégeois était au centre des attentions. Plus, même, que Niki Terpstra, qui vient de s’offrir le Tour des Flandres. Un signe que le Wallon va réussir son immense défi, celui de s’attaquer à Paris-Roubaix ? "Je peux y croire", a-t-il commenté, s’appuyant sur son discours toujours aussi franc, au milieu des nombreux micros tendus vers lui.

Après avoir répété ces dernières semaines qu’il n’était pas à 100 % de ses capacités, il s’est cette fois montré plus enthousiaste. "Le temps perdu ne se rattrape jamais, j’ai perdu du temps précieux avec mes petites maladies et j’ai jusqu’à présent dû courir sans arrêt après ma meilleure condition, mais, cette semaine, j’ai eu de très bonnes sensations pour la première fois à l’entraînement", détaille-t-il. "Cela pourrait donc le faire. Car jusqu’ici, j’ai été présent en terminant 2e à Harelbeke et au Tour des Flandres sans être au top. Cela me rappelle un peu 2010, quand j’avais fini 3e du Tour des Flandres et que j’avais ensuite gagné l’Amstel et terminé 3e à Liège."

Mais il reste prudent par rapport à ses ambitions, pour dimanche. "Je veux y jouer la victoire, mais je n’oublie pas que je n’ai disputé cette épreuve qu’une seule fois", poursuit Philippe Gilbert. "Et c’était dans un autre registre. J’étais dans une petite équipe, avec du matériel qui n’était pas super. Et c’était en 2007, quand je n’étais pas encore assez fort pour y jouer un rôle. Cette fois, j’y vais pour y jouer la finale, dans une équipe qui est au top actuellement. Et qui n’a pas la pression. La pression est dans les autres formations. Nous avons quasiment tout gagné. On sent que les autres équipes commencent à stresser. Nous, en revanche, sommes dans une position plus confortable."

"Une course dangereuse"

Gilbert connaît les risques liés à l’Enfer du Nord.

Philippe Gilbert ne veut pas vivre avec des regrets. "J’aurais pu revenir plus vite sur les épreuves pavées, mais c’est comme ça" , précise-t-il, notamment par rapport à sa période chez BMC. "Mais il est temps que je m’attaque à Paris-Roubaix. J’avais toujours dit que je m’y attaquerais dans la dernière partie de ma carrière, pour des raisons évidentes de sécurité. Nous avons vu beaucoup de coureurs arrêter leur carrière ou perdre leurs capacités sur cette course-là. Je voulais donc gagner toutes les autres courses avant de m’y attaquer. C’est un choix assez logique. Car je sais que cette épreuve est dangereuse."

Est-ce que cela l’inquiète ? "Je n’y pense pas trop. C’est un état d’esprit. C’est comme avant le Tour des Flandres : on sait qu’il va y avoir des chutes. Mais il est temps que je m’y attaque. J’ai toujours imaginé que Roubaix était dans mes cordes, car j’ai toujours bien roulé sur les pavés. Mais c’est comme si je m’attaquais à un autre sport. J’aime ce côté de ma carrière, être sur tous les terrains. J’ai été sur le terrain des grimpeurs à Liège et maintenant sur le terrain des rouleurs. Ce sont quasiment deux sports différents. Mais cela me plaît de tout faire !"

Même si c’est compliqué, du point de vue de la préparation, de tout gérer. "Ce n’est vraiment pas évident, car je dois garder mon explosivité, mais aussi être capable de rouler très vite, de sprinter…. C’est comme si j’étais un athlète et que je devais faire le 100 mètres le dimanche, le 5.000 mètres le mercredi et le 10.000 mètres le dimanche. Ce sont des efforts complètement différents. Sur le Tour des Flandres, ce sont des pics d’une minute, une minute trente sur les côtes. Sur Roubaix, c’est deux ou trois minutes d’efforts, sur des pavés qui tapent vraiment, sur lesquels on perd presque la vue tellement ça vibre, et sur Liège, on monte entre cinq et dix minutes. Mais je sais que je jouerai la victoire jusqu’à Liège."

"Une erreur de tout miser sur moi"

Sur ce printemps des classiques, Philippe Gilbert a été très collectif. Protégeant ses coéquipiers partis récolter les lauriers des victoires. Les rôles seront-ils inversés dimanche ?

"C’est vrai que d’un point de vue personnel, je ne suis pas totalement satisfait de mes résultats jusqu’à présent", glisse-t-il dans un sourire. "Mais je n’oublie pas non plus que la force de notre équipe, c’est son esprit collectif. Et ce serait une erreur de tout miser sur moi dimanche."

Il rappelle les courses de la saison dernière. "Souvenez-vous de l’an passé. Quand l’équipe a commencé à tout miser sur un coureur, Boonen en l’occurrence, Quick Step a commencé à perdre. Ce serait notre erreur de tout miser sur moi. À moi d’être plus fort, dimanche, et d’assumer le rôle. Je suis capable de le faire, je le sais. Mais il faut aussi le faire au bon moment. Niki l’a très bien fait dimanche, au Tour des flandres. Il savait qu’il n’avait rien à perdre, car nous étions derrière lui en couverture. Même si lui perdait, la course n’était pas perdue pour notre équipe car nous pouvions encore la gagner. Il faut donc continuer à miser sur notre esprit d’équipe."