Les athlètes de haut niveau ne sont pas comme tout le monde ! Deux semaines à peine après sa terrible chute dans la descente du Col de Portet, sur le Tour de France, Philippe Gilbert est remonté sur le vélo. Victime d’une fracture de la rotule, l’ancien champion du monde travaille déjà pour retrouver sa place au plus vite dans les pelotons. "J’espère être de retour cette année", a-t-il précisé.

Il rêve d’ailleurs d’être au départ de Paris-Tours, une classique qu’il a déjà remportée deux fois. "Cela fait dix ans cette année que je l’ai remportée pour la première fois, cela a été première grande course que je gagnais dans ma vie (il avait cependant gagné deux ans plus tôt le Circuit Het Nieuwsblad, NdlR). Il me reste pas mal de temps, mais cela va être très compliqué."

Car l’épreuve française sera disputée le dimanche 7 octobre, dans deux mois. "Je devrai beaucoup travailler pour revenir, car je sens que la forme commence à partir", ajoute-t-il. Avant de remercier le soutien qu’il reçoit de nombreuses personnes.