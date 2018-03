Elia Viviani est assis sur la Vanackerestraat. L’Italien pleure. "C’est une occasion manquée", peste-t-il. Il a terminé deuxième.

À quelques mètres, Philippe Gilbert reprend son souffle.

"On a fait le maximum pour Elia, on l’a épargné, dit le Liégeois. Quand on s’est retrouvés devant avec lui, on ne devait pas réfléchir. Il nous a dit qu’il était bien. J’ai donné le meilleur de moi-même dans les derniers kilomètres. Je savais avec le vent, souvent de face ou de trois quarts face, qu’en roulant à cinquante à l’heure, ça empêcherait les attaques. Personne ne peut rouler seul à soixante à l’heure."

Un grain de sable a pourtant enrayé la machine des Quick Step. "Un gars de Roompot à quand même tenté quelque chose, regrettait Gilbert. Mais cela a surtout tout désorganisé. J’ai dû le reprendre. Malheureusement, à deux kilomètres, j’ai dû m’écarter et aucun des deux autres (Stybar et Lampaert, NdlR) n’a pris le relais pour maintenir la vitesse élevée comme je l’ai dit dans la radio. On a alors perdu de la vitesse, il y a eu du cafouillage, une bulle s’est formée et Viviani s’est fait enfermer. Il a perdu le sprint là, d’autant qu’il n’a pu sortir que sur le tard. "

Le Wallon ne gardera pas un souvenir impérissable de cette édition. "Il y avait trop de petites routes et trop loin de l’arrivée, dit-il. Finalement ça bloque la course car ça rend tout le monde nerveux. Il y a des chutes, des coups de freins, on doit mettre pied à terre, se relancer, mais on ne peut maintenir un effort constant. C’est difficile de rouler derrière. Je ne me suis retrouvé devant qu’après la première montée du Kemmel et avant cela j’ai perdu énormément de force. Les coureurs de la FDJ roulaient en tête, ralentissaient dans les côtes, en espérant que cela s’arrêterait derrière, qu’on devrait mettre pied à terre et ensuite, ils accéléraient au sommet, tout le monde était sur une ligne… C’était frustrant, je m’énervais mais c’est le parcours, on doit faire avec ce qu’on a."

Une semaine avant le Tour des Flandres, Gilbert ne tire aucune conclusion. "Les Quick Step sont là, ce n’est pas une surprise, dit-il. On a une équipe forte pour les classiques. Moi-même, je ne me sens pas super. Je suis fort, mais pas autant que l’an passé, c’est évident. Il va encore falloir travailler cette semaine. Je suis bien, mais pas mauvais non plus, comme mes équipiers Terpstra, Stybar, Lampaert. Chacun est bien…"