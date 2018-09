Malgré le déluge du jour, le champion belge s’est montré heureux de reprendre la compétition. En toute simplicité.

La 72e édition du Grand-Prix d’Isbergues s’est élancée un peu avant midi dans des conditions automnales. La pluie et de fortes rafales de vent balayent ce dimanche la petite ville du Pas-de-Calais. Face à ce déluge, les organisateurs ont même décidé de raccourcir le parcours en enlevant deux tours du circuit final de 12 kilomètres.

Malgré ces conditions, la 14e manche de la Coupe de France de cyclisme 2018 va bénéficier d’un plateau exceptionnel. Oliver Naesen (Ag2R La Mondiale), Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), John Degenkolb, Jasper Stuyven (Trek Segafredo), Davide Rebellin ( Sovac-Natur4Ever), Arnaud Démare (Groupama FDJ), Bryan Coquard (Vital Concept) et Fernando Gaviria (Quick Step Floors) ont pris le départ sous une pluie battante.

Mais le Grand-Prix d’Isbergues peut surtout s’enorgueillir d’être l’épreuve de reprise de Philippe Gilbert (Quick-Step Floors). Le Remoucastrien a été absent un peu moins de deux mois après s’être fracturé le genou sur la route du Tour de France entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon.

La reprise du champion du monde 2012 s’est décidée un peu par hasard. « Je devais reprendre à Binche (NdlR : le 2 octobre) et comme mes tests étaient concluants, nous avons décidé d’avancer la date de mon retour. Mais je n’avais pas trop vu que nous allions aligner une équipe à l’Eurométropole Tour. L’équipe m’a proposé Isbergues et j’ai dit oui. C’est une belle course où j’ai déjà fini deuxième. Donc je suis content d’être là », a indiqué le coureur Quick-Step Floors juste avant de prendre le départ.

Philippe Gilbert n’a pas semblé trop déçu de reprendre la compétition sous cette pluie battante. « Les conditions climatiques sont les mêmes pour tout le monde. Et ça risque de durcir la course. Je me débrouille bien sous la pluie et je ne vais pas avoir de problème au départ. Mais je ne sais pas trop où j’en suis au niveau de ma condition physique. Donc il faudra voir si je peux être présent dans le final », a avancé le Remoucastrien peu avant midi.

Quel que soit son résultat final, le principal pour Philippe Gilbert est qu’il vient, sous la tempête d’Isbergues, de reprendre le fil de sa carrière.

Bertrand Boulenger