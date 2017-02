La mue hivernale n’a pas eu raison du pelage. Passé à l’intersaison des rangs de la BMC vers ceux de Quick Step Floors, Philippe Gilbert n’a pas véritablement changé de couleurs puisque seule l’identité des sponsors ornant sa tenue de champion de Belgique a été modifiée. Un changement esthétique discret mais un bouleversement philosophique bien plus profond.

En rejoignant l’équipe la plus prolifique de la saison écoulée, le Liégeois a voulu se donner les moyens d’une ambition déjà affirmée avec force et vigueur : "Regagner une grande classique" dans une saison 2017 que le Remoucastrien ouvre ce mercredi sur le Tour de Valence. "C’est une épreuve à laquelle je n’avais encore jamais pris part dans ma carrière", commente Gilbert. "À 34 ans, je prends toujours un réel plaisir à découvrir de nouvelles courses, à goûter à toutes les saveurs et parfums que peut offrir notre sport. Le Tour du Qatar annulé (NdlR : et initialement prévu à son programme), beaucoup se sont rabattus sur Valence où le plateau sera relevé puisqu’il comprend pas moins de douze équipes World Tour et de nombreux grands noms."

Une partie sud de l’Espagne où le Remoucastrien a passé beaucoup de temps ces dernières semaines. "J’ai enchaîné plusieurs stages d’équipe dans la région de Calpe et abattu une bonne quantité de travail. Mais tout le peloton ou presque est devenu extrêmement studieux désormais. Si je suis vraiment impatient d’épingler à nouveau un dossard à mon maillot et me sens prêt pour reprendre la compétition, il est cependant toujours très difficile de pouvoir réellement jauger son niveau de forme sans avoir été confronté à la concurrence."

