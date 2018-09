Sept équipes du WorldTour, dont Quick Step, sont engagées dans le 72e G.P. d’Isbergues (cat 1.1). Parmi les autres, trois Belges : WB-Aqua Protect, Wanty-Groupe Gobert et Tarteletto-Isorex. Mais la grande nouvelle, c’est le retour très attendu dans le peloton de Philippe Gilbert, victime d’une fracture de la rotule lors d’une chute au cours de la 16e étape du Tour de France. Le Français Benoît Cosnefroy (Ag2r-La Mondiale), vainqueur devant ses compatriotes Pierre Gouault et Alain Riou l’an dernier, défend son titre sur un parcours de 199,6 kilomètres (107 km plus six tours de 11,9 km) qui comprend sept côtes.