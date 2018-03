Cyclisme Le protégé d’Axel Merckx, 20 ans à peine, est-il le futur grand sprinter que l’on attend, ou un futur spécialiste des classiques ?

Troisième et premier Belge, Jasper Philipsen a fait ce mercredi une entrée fracassante au plus haut niveau. À 20 ans à peine, le Campinois, qui avait déjà couru quelques épreuves chez les pros (5e à Rupchen, 14e à Nokere, 71e à Handzame) est un de nos plus sérieux espoirs et beaucoup ont vite fait de l’annoncer comme le grand sprinter que la Belgique attend depuis Tom Steels ou de le comparer à un certain Tom Boonen. Il faut dire que Philipsen est né, comme Tornado Tom, à Mol.

(...)