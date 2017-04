Vingt jours après avoir mis fin à sa carrière au terme de Paris-Roubaix, Tom Boonen remonte en selle ce samedi à l’occasion d’un critérium organisé en son honneur, chez lui à Mol. Une épreuve, baptisée Tom says Thanks, qui réunit un plateau exceptionnel. C’est le domaine provincial du Zilvermeer, bien connu des amateurs de cyclo-cross, qui sera le théâtre de cette journée dédiée au jeune retraité.

Sur un circuit de 1.800 mètres, tracé dans le parc et sa pinède, une épreuve pour sportifs moins valides lancera la journée (départ à 13 h 30), suivie d’une course réservée aux anciens. Sur 25 km (départ à 15 h) 35 ex-champions seront aux prises dont Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Tom Steels, Erik Zabel, Alessandro Ballan, Matteo Tossato, Carlos Barredo, Carlo Bomans, Steven de Jongh, Andreas Klier, Karsten Kroon, Kevin De Weert, Stefano Zanini, Gert Steegmans, Nick Nuyens, Marc Wauters, Davide Bramati, Ludo Dierckxsens, Leif Hoste, Johan Vansummeren, Björn Leukemans et Nico Eeckhout.

Mais le clou de la journée sera bien sûr l’épreuve réservée aux professionnels. Sur 30 tours (54 km, départ à 17 h 20), cette fois ce sont 38 vedettes actuelles qui évolueront sous la conduite de Peter Sagan et, bien sûr, de Tom Boonen.

Les autres têtes d’affiche sont Philippe Gilbert, Michal Kwiatkowski, Marcel Kittel, Oliver Naesen, Niki Terpstra, Jens Debusschere, Stijn Vandenbergh, Zdenek Stybar, Fernando Gaviria, Yves Lampaert, Jurgen Roelandts, Tiesj Benoot, Sebastian Langeveld, Sep Vanmarcke et Filippo Pozzato.

Les bénéfices de cette journée sont versés à différentes œuvres. L’entrée au circuit est payante, 15 € pour les adultes, 7,5 € pour les enfants et le nombre de spectateurs limité sera à 20.000. Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur le site www.tomsaysthanks.com.





Roulez avec Philippe Gilbert dimanche

Au lendemain de sa participation à la fête de Tom Boonen, Philippe Gilbert roulera ce dimanche au milieu de ses fans à l’occasion de la Philippe Gilbert Classic. Trois parcours (de 83, 108 ou 141 km), tracés sur les (anciennes) routes d’entraînement du champion de Belgique sont proposés aux cyclosportifs. Ils recensent quelques-unes des côtes les plus connues de la région, sur lesquelles le Wallon a écrit plusieurs des plus belles pages de sa carrière, la côte de la Roche aux Faucons, le Thier Riga, le Mur de Huy ou, évidemment, la Côte de la Redoute. Gilbert lui-même parcourra le tracé de 108 km. Il est prévu qu’il démarre à 8 h 30. Il accompagnera ensuite (à 13 h) les plus jeunes (-10 ans) pour une petite randonnée, puis les plus âgés (13 h 30), avant de consacrer du temps à ses supporters.

Renseignements complémentaires sur www.philippegilbertclassic.be.